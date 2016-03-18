УЕФА оштрафовал Тарасова за майку с Путиным

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова за демонстрацию майки с портретом президента России Владимира Путина на 5 тыс. евро. Как сообщает Report , об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

"Этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение оштрафовать игрока ФК "Локомотив" (Москва) Дмитрия Тарасова на 5 тыс. евро", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня Тарасов отмечает свое 29-летие.

Тарасов после окончания матча 1/16 финала Лиги Европы в Стамбуле 16 февраля с "Фенербахче" снял клубную футболку, под которой оказалась майка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент". Согласно пункту 7 статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, "запрещены все формы идеологической, политической или религиозной пропаганды".