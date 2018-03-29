УЕФА оштрафовал российский клуб

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал российский ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии) на 30 тысяч евро.

Как сообщает Report, клуб оштрафован из-за поведения болельщиков команды на первом матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".

Встреча между клубами прошла 13 февраля в Белграде и завершилась вничью - 0:0.

Российскому клубу вменяется использование пиротехники и бросание предметов болельщиками.

Отметим, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы завершился победой МОИК - 1:0.