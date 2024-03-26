УЕФА оштрафовал "Карабах" на крупную сумму

УЕФА оштрафовал футбольный клуб "Карабах" на 45 750 евро (более 84 тыс. манатов).

Как сообщает Report, штрафы выписаны за нарушения в ходе матчей Лиги Европы в Баку против португальской "Браги" и германского "Байера 04".

За использование лазерных лучей в ответном матче плей-офф против "Браги" (2:3) агдамский клуб заплатит 8 тыс. евро, за провокационное сообщение оскорбительного характера - 22 500 евро, за неправильное использование системы обращения к общественности - 5 тыс. евро, за ненадлежащее поведение команды - 7 500 евро.

В первом матче стадии 1/8 финала с представителем Леверкузена в Баку (2:2) болельщики использовали пиротехнику, по этой причине "Карабах" оштрафован на 2 750 евро.