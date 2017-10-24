УЕФА обнародовала общий доход "Карабаха" и "Габалы"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В сезоне 2016/2017 УЕФА выплатила 423,1 млн евро 56 клубам, участвующим в этапе плей-офф и групповом этапе.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете, размещенном на официальном сайте структуры.

Коллективы, участвующие в организуемых УЕФА Лиге чемпионов и Евролиге, получают часть чистого дохода. Согласно системе распределения средств, 60% общей суммы делится поровну между всеми участниками группового этапа Евролиги. Оставшиеся 40%, включая удельный вес каждого национального рынка, делится в зависимости от ряда факторов.

Каждому участнику группового этапа было выплачено 2,6 млн евро. Команды получили по 360 тыс. евро за каждую победу и по 120 тыс. евро – за ничью. Неразыгранные 120 тыс. евро, остающиеся в случае ничьи, были распределены между всеми участниками группового этапа пропорционально количеству побед каждой команды.

Каждый победитель группы получил 600 тыс. евро. Коллективам на втором месте выплачено 300 тыс. евро. За участие в 1/16 финала выдано 500 тыс. евро, за выход в 1/8 финала - 750 тыс. евро. Клубы в 1/4 финала получили по 1 млн евро, полуфиналисты - по 1,6 млн евро. Победитель турнира, английский представитель "Манчестер Юнайтед" заработал 6,5 млн евро. В бюджет финалиста "Аякса" перечислено 3,5 млн евро.

Деньги из маркетингового пула распределялись согласно ряду факторов, в том числе - согласно удельному весу национального телерынка, к которому относится клуб. Оставшиеся 23,5 млн евро по окончании сезона были распределены между всеми участниками группового этапа пропорционально их показателям по ходу сезона.

В сезоне 2016/2017 Азербайджан в Евролиге был представлен клубами "Карабах" и "Габала". Заработок агдамского представителя составил 3 824 399 евро. Из них 2,6 млн пришлись на участие в групповом этапе, 922 000 евро – на полученные результаты, 302 399 – удельный вес клуба на рынке. Проигравший во всех матчах группового этапа "Габала" заработала 2 900 291 евро. "Красно-черные", помимо полученных за участие в групповом этапе 2,6 млн евро, получили еще 300 291 евро за удельный вес на рынке.

Отметим, что "Карабах" в прошедшем сезоне Евролиги два раза выиграл, 1 раз сыграл вничью. "Габала" проиграла во всех 6 играх.