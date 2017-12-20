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    УЕФА обнародовала наказание для Рашада Садыгова

    Игрок Карабаха дисквалифицирован на 1 игру

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА обнародовал решение в связи с капитаном "Карабаха" Рашадом Садыговым, получившим на матче с "Челси" в рамках пятого тура Лиги чемпионов красную карточку. Как сообщили в департаменте медиа и связи с общественностью европейской футбольной структуры, 35-летний защитник наказан на 1 игру.

    Наказание Садыгова пришлось на игру с "Ромой" во встрече 6 тура. Пропущенный им матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В этой игре еще один наказанный игрок Педро Энрике не смог помочь агдамской команде. Бразильский легионер был наказан на две игры из-за нанесения удара ногой по лицу Диего Година в матче 4 тура против "Атлетико". Так, если "Карабах" вновь выйдет в еврокубки и названные игроки будут приглашены в состав, они смогут выйти на поле с первой игры нового сезона. Однако для этого Садыгов должен продолжить футбольную карьеру, а арендованный греческим ПАОК до конца этого сезона Энрике в будущем сезоне должен вернуться в агдамскую команду.

    Отметим, что на 19-й минуте матча против "Челси" Р. Садыгов получил красную карточку. Ввиду того, что игрок соперника Виллиан упал в штрафной площадке во время борьбы с Садыговым, португальский рефери Мануэль де Соуза назначил пенальти в ворота хозяев поля и удалил Садыгова с поля. Встреча завершилась победой гостей – 4:0.

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