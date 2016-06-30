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    УЕФА не будет вручать бронзовые медали командам, проигравшим в полуфиналах Евро-2016

    Заготовлено два комплекта медалей: золотой и серебряный

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет вручать бронзовые медали командам, проигравшим в полуфинале чемпионата Европы, который проходит во Франции. 

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

    "Заготовлено два комплекта медалей: золотой и серебряный. В каждый комплект входит по 40 медалей. Бронзовые медали по итогам этого чемпионата вручаться не будут", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Медали изготовлены швейцарской компанией Faude & Huguenin, вес каждой медали составляет 150 г, диаметр - 6 см.

    В четверг стартует стадия 1/4 финала чемпионата Европы. В Марселе сыграют сборные Польши и Португалии.

    Финал состоится 10 июля в Сен-Дени.

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