​УЕФА назвала имена лучших легионеров азербайджанской Премьер-лиги

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Официальный сайт УЕФА опубликовал статью, посвященную итогам первой половины чемпионата Премьер-лиги. Как сообщает Report со ссылкой на указанный сайт, в статье представлен топ 7 лучших легионеров чемпионата. В список вошли полузащитники клуба "Карабах" Лерой Джорож и Муарем Муарем, защитник "Интера" Александр Амисулашвили и полузащитник Дерлис Меза Коли, игрок "Нефтчи" Карлос Кардосо, Адриан Скарлатаке из "Хазар Лянкяран" и полузащитник Драган Черан из клуба "Симург". Здесь отмечены лучшие качества каждого из этих игроков.

Отметим, что в числе лучших игроков также назывались имена Анси Аголи, Ричарда Алмейдо (оба из клуба "Карабах"), Микеля Альваро ("Интер"), Садио Тоункара ("Хазар Лянкяран"), Рафаэля Дос Сантоса ("Габала"), Виктора Игбекои (АЗАЛ) и Георгиоса Пелагиоса ("Баку").