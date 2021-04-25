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УЕФА накажет клубы Суперлиги

УЕФА накажет клубы Суперлиги К футбольным клубам, вошедшим в Европейскую суперлигу, будут применены санкции
Футбол
25 апреля 2021 г. 12:25
УЕФА накажет клубы Суперлиги
Александр Чеферин

К футбольным клубам, вошедшим в Европейскую суперлигу, будут применены санкции.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

"Каждый должен понести ответственность за то, что сделал. Мы не будем делать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то такое, а потом заявить: "Меня наказали потому, что все меня ненавидят". Все их проблемы — это результат их действий. В ближайшее время мы решим, что будем делать", - отметил он.

19 апреля о своём участии в Суперлиге заявили "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм". Но после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Superliqa klublarını cəzalandıracaq

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