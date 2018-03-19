УЕФА может наказать клуб "Лион"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении французского клуба "Лион".

Как сообщает Report, причина связана с рядом правонарушений, допущенных на матче с МОИК в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Фанаты французов забросали стадион различными предметами и воспользовались пиротехникой. Они также заблокировали трибуны, выкрикивали расистские фразы против футболистов.

Дело будет рассмотрено 31 мая.

Отметим, что хотя на первом выездном матче 1/8 финала Лиги Европы французский клуб "Лион" обыграл российский МОИК со счетом 1:0, он приостановил борьбу, проиграв перед собственными болельщиками со счетом 2:3.