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    УЕФА выбрал Забита Самедова популярным фанатом "Карабаха"

    Азербайджанский мастер кикбоксинга заменил Бахрама Багирзаде

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА внес изменения в список популярных фанатов команд, выступающих в Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report, в подготовленной по этому поводу статье в качестве звездного фаната "Карабаха" указан Забит Самедов.

    В материале отмечается, что один из сильнейших мастеров кикбоксинга в Азербайджане - Забит Самедов является фанатом агдамской команды. 

    Еще до группового раунда, на своей странице в Instagram, он поддержал команду следующими словами: "Ребята, мы будем молиться за вас. Ты - мой герой. Аллах с тобой. Ты - сильнейший".

    Отметим, что как популярный фанат, Забит Самедов заменил Бахрама Багирзаде. 

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