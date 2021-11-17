УЕФА частично удовлетворил протест по закрытию трибун на матчах сборной Венгрии

Апелляционный орган УЕФА частично удовлетворил апелляцию Венгерской футбольной федерации на принятое ранее УЕФА решение по закрытию трибун на домашних матчах сборной Венгрии по футболу.

Апелляционный орган УЕФА частично удовлетворил апелляцию Венгерской футбольной федерации на принятое ранее УЕФА решение по закрытию трибун на домашних матчах сборной Венгрии по футболу.

Как передает Report, в июле УЕФА наказал сборную Венгрии проведением трех домашних матчей при пустых трибунах, один из них условно, за дискриминационное поведение болельщиков в матчах группового этапа чемпионата Европы-2020. Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА вынесла такое решение по результатам расследования инцидентов с участием болельщиков сборной Венгрии на матчах группового этапа с командами Португалии (0:3), Франции (1:1) и Германии (2:2).

"Апелляция Венгерской федерации футбола частично удовлетворена. Следовательно, решение (CEDB) от 9 июля 2021 года изменяется следующим образом: обязать Венгерскую федерацию футбола провести следующие два домашних матча турнира под эгидой УЕФА при пустых трибунах, второй - условно, с испытательным сроком в два года с даты принятия решения", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.