Участник четырех чемпионатов мира по футболу завершил карьеру

Бывший футболист ливерпульского "Эвертона" и сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении спортивной карьеры.

Как сообщает Report, 40-летний нападающий об этом отметил на своей странице в Twitter.

"Самая сильная вещь - это следовать своей мечте. Когда я был ребенком, все, о чем я мечтал, - это стать футболистом. Было невероятно выходить на поле. Я был влюблен в футбол на протяжении 23 лет. Но я заинтересован в работе на ТВ, собираюсь учиться на тренерскую лицензию A, проводить больше времени с семьёй и немного отдохнуть", - написал он.

Отметим, что последним клубом Тима Кэхилла был индийский "Джамшедпур". В сборной Австралии на 107 матчах он забил 50 голов. В 2006, 2010, 2014 и 2018 гг. форвард участвовал на чемпионатах мира и стал автором 5 голов.