​У СК "Габала" новый президент

Новым президентом спортивного клуба "Габала" назначен Фариз Наджафов, передает Report.
На этом посту он сменит Тале Гейдарова, ранее подавшего в отставку.
Отметим, что Наджафов с 2008 года занимал пост вице-президента "Габалы".
Новым президентом спортивного клуба "Габала" назначен Фариз Наджафов, передает Report.
На этом посту он сменит Тале Гейдарова, ранее подавшего в отставку.
Отметим, что Наджафов с 2008 года занимал пост вице-президента "Габалы".
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Təbriz QuliyevАвтор новости