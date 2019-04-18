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У СК "Габала" новый президент

​У СК "Габала" новый президент

Новым президентом спортивного клуба "Габала" назначен Фариз Наджафов, передает Report.

На этом посту он сменит Тале Гейдарова, ранее подавшего в отставку.

Отметим, что Наджафов с 2008 года занимал пост вице-президента "Габалы". 

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