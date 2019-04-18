У СК "Габала" новый президент

​У СК "Габала" новый президент

18 апреля, 2019 21:12

https://report.az/storage/news/4c6809025178fe739e7bde1dd0f1e554/f63de932-aa98-43da-a72f-bbaddf4107f1_292.jpg Новым президентом спортивного клуба "Габала" назначен Фариз Наджафов, передает Report. На этом посту он сменит Тале Гейдарова, ранее подавшего в отставку. Отметим, что Наджафов с 2008 года занимал пост вице-президента "Габалы".

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