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У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца

У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о том, что футболист датской команды Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.
Футбол
13 июня 2021 г. 19:07
У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца
Кристиан Эриксен

Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о том, что футболист датской команды Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

Как сообщает Report, об этом передает Sky Sports.

«Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было. Это была остановка сердца. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора. Это произошло относительно быстро», — сказал Боесен.

Напомним, что за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

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