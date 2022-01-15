У игрока "Арсенала" возникли проблемы с сердцем после коронавируса

У нападающего английского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга возникли проблемы с сердцем.

У нападающего английского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга возникли проблемы с сердцем.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Габонской футбольной федерации, причиной этому послужил перенесенный коронавирус.

Обамеянг не играет из-за решения Конфедерации африканского футбола и не может помочь своей команде в Африканском кубке наций.

Обамеянг получил положительный тест 6 января. Опытный форвард носит форму лондонского представителя с 2018 года. В сборной Габона он провел 72 матча и забил 30 голов.