У главного тренера "Севильи" диагностирован рак

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы. Как сообщает Report со ссылкой на Marca, ожидается, что сегодня андалусийский клуб сделает официальное заявление по этому поводу. 48-летнему специалисту предстоит перенести операцию, но точные сроки пока не сообщаются.

21 ноября "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов, отыгравшись со счёта 0:3. После сравнения счета футболисты обняли Бериссо. Испанские СМИ отмечают, что поведение футболистов на поле и в послематчевых интервью подтверждает информацию о болезни 48-летнего специалиста.