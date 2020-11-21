У четырех футболистов "Сабаил"а подтвержден коронавирус

Матч отложен по причине выявления коронавируса у четырех футболистов "Сабаила"

Матч "Сабах" - "Сабаил", который должен был состояться сегодня в рамках X тура Премьер-лиги Азербайджана, отложен.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности директора клуба "Сабаил" Фарадж Алиев.

Матч отложен по причине выявления коронавируса у четырех футболистов "Сабаила": "У этих футболистов не было никаких симптомов. Сегодня они снова прошли тест. Результаты будут известны до вечера. После будет принято окончательное решение о проведении матча. Если тесты окажутся отрицательными, встреча может состояться завтра".

Отметим, что в составе "Сабаха" коронавирусом заразился Темкин Халилзаде, а в составе "Сабаила" - Кямал Гурбанлы.