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У четырех футболистов "Сабаил"а подтвержден коронавирус

У четырех футболистов "Сабаил"а подтвержден коронавирус Матч отложен по причине выявления коронавируса у четырех футболистов "Сабаила"
Футбол
21 ноября 2020 г. 12:33
У четырех футболистов Сабаила подтвержден коронавирус

Матч "Сабах" - "Сабаил", который должен был состояться сегодня в рамках X тура Премьер-лиги Азербайджана, отложен.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности директора клуба "Сабаил" Фарадж Алиев.

Матч отложен по причине выявления коронавируса у четырех футболистов "Сабаила": "У этих футболистов не было никаких симптомов. Сегодня они снова прошли тест. Результаты будут известны до вечера. После будет принято окончательное решение о проведении матча. Если тесты окажутся отрицательными, встреча может состояться завтра".

Отметим, что в составе "Сабаха" коронавирусом заразился Темкин Халилзаде, а в составе "Сабаила" - Кямал Гурбанлы.

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Версия на азербайджанском языке "Səbail" klubunda 4 futbolçunun koronavirus testi müsbət çıxıb

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