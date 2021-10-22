У азербайджанского футбольного судьи обнаружен коронавирус

Групповой матч Лиги конференций УЕФА между чешским "Яблонцем" и датским "Рандерсом" возглавила бригада судей во главе с Алияром Агаевым.

Групповой матч Лиги конференций УЕФА между чешским "Яблонцем" и датским "Рандерсом" возглавила бригада судей во главе с Алияром Агаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, из-за положительного результата теста на COVID-19 помощника рефери Зейнала Зейналова, Эльчин Масиев, который должен был выполнять функции четвертого судьи, вместе с Акифом Амирали выступил в качестве судьи боковой линии. Четвертым судьей матча стал чех Ян Петрик.

Агаев, Масиев и Амирали вернутся в Баку 23 октября, а Зейналов останется на карантине в Чехии.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.