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У азербайджанского футбольного судьи обнаружен коронавирус

У азербайджанского футбольного судьи обнаружен коронавирус Групповой матч Лиги конференций УЕФА между чешским "Яблонцем" и датским "Рандерсом" возглавила бригада судей во главе с Алияром Агаевым.
Футбол
22 октября 2021 г. 17:45
У азербайджанского футбольного судьи обнаружен коронавирус

Групповой матч Лиги конференций УЕФА между чешским "Яблонцем" и датским "Рандерсом" возглавила бригада судей во главе с Алияром Агаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, из-за положительного результата теста на COVID-19 помощника рефери Зейнала Зейналова, Эльчин Масиев, который должен был выполнять функции четвертого судьи, вместе с Акифом Амирали выступил в качестве судьи боковой линии. Четвертым судьей матча стал чех Ян Петрик.

Агаев, Масиев и Амирали вернутся в Баку 23 октября, а Зейналов останется на карантине в Чехии.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı futbol hakimində koronavirus aşkarlanıb

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