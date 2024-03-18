Турецкий клуб интересуется Гурбаном Гурбановым

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" интересуется главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым.

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" интересуется главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Fotospor, спортивный директор стамбульского клуба Самет Айбаба считает, что 52-летний специалист сможет вывести команду из сложившейся ситуации.

По его мнению, самым достойным тренером "Бешикташа" после нынешнего главного тренера Фернанду Сантуша может стать Гурбанов. Турецкому специалисту также очень понравилась игра футболистов "Карабаха" Жуниньо и Абдуллы Зубира.

Отметим, что "Бешикташ" после 30 туров турецкой Суперлиги занимает четвертое место с 46 очками.