Турецкая Суперлига:Галатасарай и Фенербахче впервые сразятся в сезоне 2017-18

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня впервые в сезоне 2017-18 гг. в рамках турецкой Суперлиги сразяться “Галатасарай” и “Фенерахче”.

Как передает Report, игра в рамках IX тура состоится на стадионе ”Тюрк Телеком”(Türk Telekom).

Игру, которая начнется в 20:30 по бакинскому времени, будет судить арбитр ФИФА Джунейт Чакыр.

В настоящий момент “Галатасарай” после 8 игр набрал 22 очка. “Желто-красные” до сих не уступили ни одной игры. Имеющий 14 очков в своем активе "Фенербахче" - на 5-й строчке.

Это будет 386 по счету противостояние между клубами. Первое дерби состоялось 17 января 1909-го года. Тогда “желто-красные”одержали победу со счетом 2:0.

Но из последующих 385 матчей в 146 победил "Фенербахче", в 123 - "Галатасарай". В 116 играх зафиксирована ничья. "Фенер" забил 532 гола,"Джим-Бом" ответил 482 забитыми мячами.

120 противостояний между командами приходится на чемпионат Турции. И здесь соотношение побед и забитых мячей в пользу "желто-лазурных"- 50:33 и 154:116 соответственно.

В последние 10 игр "Фенербахче" выиграл 4 раза, "Галатасарай" одержал 3 победы, а 3 игры завершились в ничью.