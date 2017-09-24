Турецкая Супер Лига:"Фенербахче" - "Бешикташ" - 2:1 - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 6-го тура Супер Лиги Турции по футболу сошлись две стамбульские команды:"Фенербахче" и "Бешикташ".

Как передает Report, игра,состоявшаяся на стадионе "Шюкрю Сараджоглу", завершилось победой хозяев - 2:1.

На 18-й минуте арбитр встречи Али Палабыйык назначил пенальти в пользу хозяев. Причиной этому стало падения Винсента Йансена после вмешательства в эпизод Гари Мэделя.

На 43-й минуте "Бешикташ" остался вдесятером. Рикарду Куарежма, за две минуты получив 2 желтые карточки, покинул поле. На 45-й минуте за фол последней надежды красную карточку получил Нету и таким образом составы команд уравнялись.

Напряженность в игре нарастала и после перерыва. На 67-й минуте главный тренер "черных орлов" за оскорбление судьи был отправлен на трибуны досматривать матч. На 85-й минуте за игру рукой Атибы Ханчинонымв ворота "Бешикташ"а был назначен еще один пенальти. Ханчинсон был удален с поля. Йансен, реализовав пенальти, удвоил преимущество "канореек"- 2:0.

Минуту спустя Райан Бабель забил гол престижа.

На 88-й минуте хозяева поля остались и влвсе вдевятером за грубую игру Исмаила Кёйбаши против Огузхана Озйакуба. За протесты после игры Озйакуб получил красную карточку.

Таким образом, игра, запомнившаяся двумя пенальти, пятью красными карточками, тремя голами, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче". "Бешикташ", получив первое поражение в сезоне, с 13 очками занимает вторую строчку первенства.