​Турция сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Турции сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в обновленном рейтинге ФИФА за декабрь национальная сборная Турции по футболу с 1494 баллами заняла 29-ю позицию.

Лидером рейтинга остается сборная Бельгии. На втором месте - Франция, на третьем - Бразилия.

Катар за год поднялся в рейтинге на 38 пунктов - с 93-й до 55-й позиции.

Очередной рейтинг ФИФА будет обнародован 20 февраля 2020 года