"Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в западном дерби

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра XI тура.
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Матч на Товузском городском стадионе завершился победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Отто Джон (45'), Родерик Миллер (54'), Сертан Ташкин (58') и Луис Пачу (67').
После этого результата товузский клуб, увеличивший количество очков до 15, добрался до "Нефтчи" и делит с ним пятое место. Представитель Гянджи находится на последнем – 10 месте с 6 очками.
Отметим, что в первом матче дня "Зиря" сыграла вничью с "Сабаилом" - 2:2. Остальные игры XI тура пройдут 29-30 октября.