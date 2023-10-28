О нас

"Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в западном дерби

"Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в западном дерби В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра XI тура.
Футбол
28 октября 2023 г. 21:28
Туран Товуз обыграл Кяпяз в западном дерби

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра XI тура.

Как сообщает Report, "Туран Товуз" принимал гянджинский "Кяпаз" в западном дерби.

Матч на Товузском городском стадионе завершился победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Отто Джон (45'), Родерик Миллер (54'), Сертан Ташкин (58') и Луис Пачу (67').

После этого результата товузский клуб, увеличивший количество очков до 15, добрался до "Нефтчи" и делит с ним пятое место. Представитель Гянджи находится на последнем – 10 месте с 6 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Зиря" сыграла вничью с "Сабаилом" - 2:2. Остальные игры XI тура пройдут 29-30 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Turan Tovuz" Qərb derbisində "Kəpəz"i darmadağın edib

Самое читаемое

СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi