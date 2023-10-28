"Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в западном дерби

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра XI тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра XI тура.

Как сообщает Report , "Туран Товуз" принимал гянджинский "Кяпаз" в западном дерби.

Матч на Товузском городском стадионе завершился победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Отто Джон (45'), Родерик Миллер (54'), Сертан Ташкин (58') и Луис Пачу (67').

После этого результата товузский клуб, увеличивший количество очков до 15, добрался до "Нефтчи" и делит с ним пятое место. Представитель Гянджи находится на последнем – 10 месте с 6 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Зиря" сыграла вничью с "Сабаилом" - 2:2. Остальные игры XI тура пройдут 29-30 октября.