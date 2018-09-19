Трое чиновников ФИФА пожизненно отстранены от футбольной деятельности

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Трое фигурантов дела о коррупции в ФИФА пожизненно отстранены от футбольной деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФИФА, решение принято судебной палатой независимого комитета по этике.

Дисквалификации подвергся бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, экс-атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

Помимо пожизненного запрета на занятие футбольной деятельностью каждому из них предписано выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Отметим, что все трое были представлены и в ФИФА.