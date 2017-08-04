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    Три игрока "Манчестер Юнайтеда" предендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы

    Это полузащитники Пол Погба и Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2016/2017.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, три игрока победителя прошлого года "Манчестер Юнайтеда" претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы.

    Это полузащитники Пол Погба и Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович.

    В финале "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0.

    Отметим, что имя лучшего игрока обнародуют 25 августа во время групповой жеребьевки Евролиги.

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