Три игрока "Манчестер Юнайтеда" предендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2016/2017.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, три игрока победителя прошлого года "Манчестер Юнайтеда" претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы.

Это полузащитники Пол Погба и Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович.

В финале "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0.

Отметим, что имя лучшего игрока обнародуют 25 августа во время групповой жеребьевки Евролиги.