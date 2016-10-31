Тренер сборной Азербайджана проследил за матчем "Бурсаспор" - "Коньяспор"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Тренер сборной Азербайджана по футболу Махмуд Гурбанов посетил Турцию.

Как сообщает Report, 43-летний специалист проследил за матчем "Бурсаспор" - "Коньяспор" в IX туре Супер-лиги.

Матч, прошедший на стадионе муниципалитета Беюкшехер в Бурсе, завершился победой хозяев поля - 2:0.

В составе "Бурсаспор" был также Дениз Йылмаз, получивший разрешение ФИФА на игру в сборной Азербайджана.

28-летний нападающий находился на игровом поле 90 минут. Один из голов на 69-ой минуте матча забил Кубилай Канатсызкуш, а другой - на 71-ой минуте Пабло Мартин Баталья.

В заявлении Report М.Гурбанов одобрил выступление Йылмаза: "Этого футболиста давно нужно было привлечь в сборную. Так как азербайджанский паспорт он получил еще в канун отборочного цикла ЧМ. Просто, его не приглашали из-за травмы. Сейчас он оправился от травмы и бывает на игровом поле все 90 минут.

На встрече с "Коньяспор" Дениз Йылмаз выступил нормально. Решение о его приглашении на матч с Северной Ирландией будет принято Робертом Просинечки".

Отметим, что решение об игре Дениза Йылмаза в сборной Азербайджане было принято ФИФА 2 сентября.