​Тренер Раньери подписал контракт с английским ФК "Лестер"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Итальянский специалист Клаудио Раньери подписал новый четырехлетний контракт с английским футбольным клубом "Лестер", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее К.Раньери в разные годы тренировал итальянские "Ювентус", "Рому", "Наполи", "Фиорентину" и "Интер", испанские "Атлетико" и "Валенсию", а также английский "Челси".

"Лестер" в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом Англии. Предыдущим высшим достижением "Лестера" было второе место в первом дивизионе футбольной лиги в сезоне-1928/29.