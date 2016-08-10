 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Тренер Раньери подписал контракт с английским ФК "Лестер"

    Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2020 года

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Итальянский специалист Клаудио Раньери подписал новый четырехлетний контракт с английским футбольным клубом "Лестер", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

    Ранее К.Раньери в разные годы тренировал итальянские "Ювентус", "Рому", "Наполи", "Фиорентину" и "Интер", испанские "Атлетико" и "Валенсию", а также английский "Челси".

    "Лестер" в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом Англии. Предыдущим высшим достижением "Лестера" было второе место в первом дивизионе футбольной лиги в сезоне-1928/29.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi