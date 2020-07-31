Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель признался, что верит в восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе к матчам Лиги чемпионов.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель признался, что верит в восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе к матчам Лиги чемпионов.

Как передает Report об этом сообщает RMC.

Форвард получил повреждение во время финального матча Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:0). Он был заменен еще в первом тайме, медицинское обследование выявило повреждение лодыжки.

"Да, я все еще верю в это, но это будет маленьким чудом. Это очевидно. Каждый день на счету", — заявил специалист.

12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с итальянской «Аталантой».