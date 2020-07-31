О нас
Report Georgia

Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов

Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель признался, что верит в восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе к матчам Лиги чемпионов.
Футбол
31 июля 2020 г. 05:42
Тренер ПСЖ надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель признался, что верит в восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе к матчам Лиги чемпионов.

Как передает Report об этом сообщает RMC.

Форвард получил повреждение во время финального матча Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:0). Он был заменен еще в первом тайме, медицинское обследование выявило повреждение лодыжки.

"Да, я все еще верю в это, но это будет маленьким чудом. Это очевидно. Каждый день на счету", — заявил специалист.

12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с итальянской «Аталантой».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PSJ-nin baş məşqçisi Mbappedən danışdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА
В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА
30 июля 2020 г. 17:15
Бывший игрок Нефтчи перешел в аргентинский клуб
Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб
30 июля 2020 г. 16:09
Новый игрок Сабаха прооперирован
Новый игрок "Сабаха" прооперирован
30 июля 2020 г. 12:25
Ювентус проиграл на выезде, Милан устроил разгром
"Ювентус" проиграл на выезде, "Милан" устроил разгром
30 июля 2020 г. 02:15
Габала и Зиря попросили помощи у АФФА
"Габала" и "Зиря" попросили помощи у АФФА
30 июля 2020 г. 01:41
Определился победитель Кубка Турции
Определился победитель Кубка Турции
30 июля 2020 г. 00:58
В Испании коронавирус обнаружили у игроков 5 клубов
В Испании коронавирус обнаружили у игроков 5 клубов
29 июля 2020 г. 23:51
Назван самый дорогой футбольный бренд мира
Назван самый дорогой футбольный бренд мира
29 июля 2020 г. 21:32
ФИФА одобрила выделение помощи национальным федерациям
ФИФА одобрила выделение помощи национальным федерациям
29 июля 2020 г. 18:55
Испанский футболист: Габала не может выплатить желаемую мной зарплату
Испанский футболист: "Габала" не может выплатить желаемую мной зарплату
29 июля 2020 г. 16:42

Последние новости

05:42
Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов Футбол
04:10
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 2,6 млн Другие страны
03:13
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США Другие страны
02:23
За сутки в Турции выявили 967 новых случаев коронавируса В регионе
01:58
Жертвами взрыва в Афганистане стали не менее 40 человек Другие страны
01:13
ФотоВидео Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus» Kультурная политика
00:58
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing В регионе
00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы Религия
23:47
ФотоУмерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Другие страны
22:47
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов Другие страны
21:58
ФотоAZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана Социальная защита
20:52
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны
20:50
ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса Другие страны
20:35
Кортеж Пенса попал в ДТП Другие страны
20:14
В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе Другие страны
Вся новостная лента