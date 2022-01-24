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Тренер клуба "Интер" Симоне Индзаги заразился коронавирусом

Тренер клуба "Интер" Симоне Индзаги заразился коронавирусом Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги получил положительный результат теста на коронавирус.
Футбол
24 января 2022 г. 23:21
Тренер клуба Интер Симоне Индзаги заразился коронавирусом
Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги получил положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу команды, тест на коронавирус наставника дал положительный результат. Он теперь будет следовать медицинским протоколам.

"Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка в 22 матчах. Следующую встречу клуб проведет дома против "Милана" 6 февраля.

Индзаги 45 лет, на протяжении предыдущих шести сезонов он тренировал римский "Лацио". В сезоне-2019/20 клуб под его руководством занял четвертое место в национальном первенстве и впервые с 2007 года пробился в групповой этап Лиги чемпионов, в 1/8 финала команда проиграла германской "Баварии". В прошлом сезоне "Лацио" в чемпионате Италии финишировал шестым.

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