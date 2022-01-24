Тренер клуба "Интер" Симоне Индзаги заразился коронавирусом

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги получил положительный результат теста на коронавирус.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу команды, тест на коронавирус наставника дал положительный результат. Он теперь будет следовать медицинским протоколам.
"Интер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка в 22 матчах. Следующую встречу клуб проведет дома против "Милана" 6 февраля.
Индзаги 45 лет, на протяжении предыдущих шести сезонов он тренировал римский "Лацио". В сезоне-2019/20 клуб под его руководством занял четвертое место в национальном первенстве и впервые с 2007 года пробился в групповой этап Лиги чемпионов, в 1/8 финала команда проиграла германской "Баварии". В прошлом сезоне "Лацио" в чемпионате Италии финишировал шестым.