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Тренер Джанни Де Бьязи может покинуть сборную Азербайджана

Тренер Джанни Де Бьязи может покинуть сборную Азербайджана Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи может встать во главе одного из итальянских клубов.
Футбол
22 июня 2021 г. 10:29
Тренер Джанни Де Бьязи может покинуть сборную Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи может встать во главе одного из итальянских клубов.

Как передает Report, с таким утверждением выступил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Он поделился видео в Instagram, где показывает фотографию 65-летнего специалиста и заявляет, что тот вскоре станет главным тренером какого-то клуба. Однако журналист не называет конкретной команды.

Sampnews24.com утверждает, что Де Бьязи может стать главным тренером "Сампдории", т.к. спортивному директору данного клуба Карло Ости всегда нравилась работа опытного специалиста. Более того, итальянский главный тренер в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы возглавить эту команду.

Однако слова Ди Марцио также могут касаться "Фиорентины" и "Специи". Эти команды также находятся сейчас в поисках нового главного тренера. Сообщается, что вскоре будут новости в связи с Ди Бьязи.

"Сампдорией" в прошлом сезоне руководил Клайдио Раньери. Команда завершила серию А на 9-м месте, однако Раньери не продлил контракт.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоCanni De Byazi Azərbaycan millisini tərk edə bilər

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