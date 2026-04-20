Тренер "Арсенала" Артета назвал причины поражения от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в выездной встрече 33-го тура АПЛ.

Как сообщает Report, испанский специалист аргументировал проигрыш несколькими факторами.

"Был элемент удачи - окажется ли мяч в сетке или нет. Во втором эпизоде случился рикошет, после которого мяч отскочил к Холанду. Также решает индивидуальный класс - в такие моменты необходимо сохранять хладнокровие, быть точными и максимально решительными. Именно так и нужно действовать", - сказал он.

Артета признал, что в отдельных эпизодах команде не хватило концентрации.

"При этом в целом мы контролировали ход игры так, как планировали, и имели отличные шансы на победу. Мы были очень близки, но этого оказалось недостаточно, и теперь нужно признать, что сегодня упустили шанс - очень серьезный шанс. Однако впереди ещё пять матчей. Нужно перезагрузиться и двигаться дальше, потому что в этой игре было много положительных моментов. Были качественные отрезки, но это также была борьба на высокой интенсивности - этого стоило ожидать", - добавил главный тренер.