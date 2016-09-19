Травяное покрытие Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова обновляется - ФОТО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, травяное покрытие которого уже некоторое время находится в ужасном состоянии, вновь готовится принять любителей футбола.

Как сообщает Report, на центральной арене, где 25 августа прошли игры между клубами "Карабах" и шведским "Гетеборгом" в раунде плей-офф Лиги Европы, были посеяны семена.

Приблизительно через месяц здесь можно будет проводить игру.

В заявлении Report руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова сказала, что предстоящий 20 октября матч III тура между "Карабахом" и греческим ПАОК в групповом раунде Лиги Европы пройдет на центральной арене: "На данный момент проблем с травяным покрытием нет. Следует признаться, что проблемы возникли из-за наблюдавшейся в августе сильной жары. Коллектив стадиона и руководство клуба "Карабах" провели работы, чтобы газон не был поврежден. Были приняты своевременные предупредительные меры, что дало положительный результат. Домашнюю игру 20 октября "Карабах" проведет на этом стадионе. Можно сказать, что травяное покрытие полностью готово к игре".

Как заявила официальный представитель министерства, ухаживающий за травяным покрытием Габалинского городского стадиона Фил Шарплес также работает и на центральной арене.

С.Мамедова также сказала, что специалист дает гарантию на проделанную работу: "Британский специалист Шарплес контролирует состояние газона. Он гарантирует, что впредь проблем с этим вопросом не возникнет".

Отметим, что за последние два года травяное покрытие стадиона обновляется уже в третий раз.

Фото: Фири Салим