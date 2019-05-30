Травмированный Эдди Исрафилов не примет участия в матчах сборной Азербайджана

В составе сборной Азербайджана по футболу, которая продолжает в Баку подготовку к отборочному турниру Евро-2020, произошли изменения.

Как сообщает Report, получивший травму в последнем матче клуба Эдди Исрафилов не сможет участвовать в сборах, поскольку по результатам медицинского осмотра он пропустит 4 недели. В команду не будет приглашен дополнительный игрок, и сборная продолжит подготовку к официальным играм в составе 26 футболистов.

Напомним, что сборная Азербайджана сыграет 8 июня со сборной Венгрии, 11 июня с национальной командой Словакии. Обе встречи пройдут на Bakcell Arena.