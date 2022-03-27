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Товарищеский матч: Сборная Англии победила Швейцарию

Товарищеский матч: Сборная Англии победила Швейцарию Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.
Футбол
27 марта 2022 г. 00:52
Товарищеский матч: Сборная Англии победила Швейцарию

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голами в составе победителей отметились Люк Шоу (45+1-я минута) и Харри Кейн (78, с пенальти). У проигравших отличился Брил Эмболо (22).

В следующем игре сборная Англии 29 марта сыграет против команды Кот-д'Ивуара, швейцарцы в тот же день встретятся с командой Косово. Ранее обе команды квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

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