Товарищеский матч: Сборная Англии победила Швейцарию

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голами в составе победителей отметились Люк Шоу (45+1-я минута) и Харри Кейн (78, с пенальти). У проигравших отличился Брил Эмболо (22).

В следующем игре сборная Англии 29 марта сыграет против команды Кот-д'Ивуара, швейцарцы в тот же день встретятся с командой Косово. Ранее обе команды квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.