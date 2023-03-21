"Тоттенхэм" готов расстаться с Кейном не меньше чем за € 110 млн

Английский "Тоттенхэм" предпринимает все усилия для того, чтобы заключить с нападающим Гарри Кейном новый договор и не допустить ситуации, при которой тот покинет лагерь "шпор" в качестве свободного агента.

Английский "Тоттенхэм" предпринимает все усилия для того, чтобы заключить с нападающим Гарри Кейном новый договор и не допустить ситуации, при которой тот покинет лагерь "шпор" в качестве свободного агента.

Как передает Report со ссылкой на Times, контракт игрока истекает летом 2024 года. Сообщается, что 29-летний Кейн устал от атмосферы неопределенности, царящей вокруг тренера команды Антонио Конте, а также от отсутствия трофеев и хотел бы перебраться в более амбициозный проект. Понимая, что удержать нападающего, если тот всё же примет решение сменить обстановку, будет невозможно, руководство "шпор" пытается, по крайней мере, заработать на своем таланте, особенно если в роли потенциального покупателя выступит прямой конкурент. "Манчестер Юнайтед" или любому другому британскому клубу придется заплатить вперёд не менее £ 100 млн (€ 114 млн), без рассрочки и оговорок.

Отметим, что Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года (306 матчей, 203 гола) почти беспрерывно, исключая небольшие периоды аренды в юном возрасте.