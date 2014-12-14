​В Москве завершился турнир по футболу памяти Тофика Бахрамова

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Москве 13 декабря завершился II Межнациональный турнир по мини-футболу памяти советского арбитра Тофика Бахрамова.

Как передает Report, в 2014 году в качестве соорганизатора выступила Ассоциация мини-футбола России, которая взяла под свой контроль спортивно-техническое сопровождение турнира и делегировала профессиональных арбитров.

Всего в турнире приняло участие 14 команд: "Карабах", ВАК (Всероссийский азербайджанский конгресс), АМОР (Азербайджанское молодежное объединение России), ЦФКиС ЗАО г. Москвы, сборная ИФЛ, МКСA (Московская коллегия судей футбола), РНКАА (Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области), турецкая диаспора, посольство Словакии, посольство Азербайджана, префектура ЗАО, МГГЭУ (Московский государственный гуманитарно-экономический университет), команда волонтеров МГГЭУ и команда такси Cabby.

В финале команда посольства Азербайджана, постоянно отыгрываясь в счёте, сравняла цифры на табло на последней минуте основного времени — 5:5, но в серии пенальти после ряда обоюдных промахов сильнее всё же оказались спортсмены МГГЭУ. В матче за третье место прошлогодний победитель турнира, "Карабах", уступил ЦФКиС ЗАО г. Москвы со счётом 0:4.