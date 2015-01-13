​Президент Экваториальной Гвинеи приобрел 40 тыс. билетов для малоимущих на КАФ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого приобрел 40 тыс. билетов для малоимущих на матчи Кубка африканских наций — 2015.

Как передает Report, глава государства также призвал тех жителей страны, у которых есть средства, сделать то же самое.

Кубок Африки пройдет в Экваториальной Гвинее с 17 января по 8 февраля.

В стартовом матче турнира 17 января сборная Экваториальной Гвинеи сыграет со сборной Конго.