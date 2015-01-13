 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Экваториальной Гвинеи приобрел 40 тыс. билетов для малоимущих на КАФ

    Глава государства призвал тех жителей страны, у которых есть средства, сделать то же самое

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого приобрел 40 тыс. билетов для малоимущих на матчи Кубка африканских наций — 2015.

    Как передает Report, глава государства также призвал тех жителей страны, у которых есть средства, сделать то же самое.

    Кубок Африки пройдет в Экваториальной Гвинее с 17 января по 8 февраля.

    В стартовом матче турнира 17 января сборная Экваториальной Гвинеи сыграет со сборной Конго.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi