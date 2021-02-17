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Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен

Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен Сезон 2020/2021 в Юношеской лиге УЕФА отменен.
Футбол
17 февраля 2021 г. 20:52
Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен

Сезон 2020/2021 в Юношеской лиге УЕФА отменен.

Как сообщает Report, континентальная футбольная организация пошла на этот шаг в связи с пандемией коронавируса.

Решение было принято с учетом неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в Европе, создавшей материально-технические трудности для участников турнира.

Отметим, что в текущем сезоне Азербайджан в Юношеской лиге должен был представлять клуб "Габала", который 4 марта в 1/32 финала должен был встретиться с македонским клубом "Шкупи".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Gənclər Liqasında cari mövsüm ləğv olundu

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