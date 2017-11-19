Тарлан Ахмедов: "Нефтчи" проиграл "Габале", показав хорошую игру

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Получилась интересная игра. Хорошо прошла, со скоростью. Жаль, что проиграли. Это тоже правило футбола.

Когда я только пришел в команду, то сказал, что один из волнующих меня вопросов это неполная готовность "Нефтчи". Били тревогу,что где-то что-то пойдет не так. Два подряд поражения показали, что подготовительный период, возможно, нас еще разочарует.

Я благодарю своих футболистов за сегодняшнюю игру. Мы пропустили из-за ошибок. Индивидуальные качества соперника также дали о себе знать. Мы проиграли, показав хорошую игру".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал главный тренер "Нефтчи" Тарлан Ахмедов после поражения его команды в родных стенах "Габале" со счетом 2:3 в рамках 12-го тура Топаз Премьер-лиги Азербайджана по футболу. 46-летний специалист также ответил на вопросы журналистов:

- Низами Гаджиев заявил, что перейдет в "Нефтчи". О скольких еще трансферах вы думаете?

- В основе есть много чего. В первую очередь это функциональная готовность, которой сейчас нет. После четырех подряд побед мы думали, что снова вернемся в былые времена. Потому что в команде не было периода психологической подготовки.

Во втором тайме я собирался поменять двоих футболистов: я выпустил на поле Мирабдуллу Аббасова и Намига Алескерова. Особенно то у меня и не было футболистов в лимите. Я не говорю, что если это была моя команда, то было бы лучше. Но в перерыве в линию атаки должны быть приглашены игроки более высокого класса. "Габала" отличалась по этому показателю. В Азербайджане мало таких футболистов. Один из них Низами Гаджиев. Если он так сказал, значит это правда. Идут переговоры по этому поводу, но договоренности пока нет. Потому что у него еще действует контракт со своим клубом. Среди футболистов, привлеченных в клуб, нет местных игроков. В младшей возрастной группе также нет таких футболистов. У нас все еще нсть большая проблема.

- С чем было связано то, что вы рассердились перед первым голом "Габалы"?

- Во время первого взятия ворот, хотя мяч ушел от ноги соперника, был назначен угловой. Я всегда смотрю в направлении мяча. И потому ясно увидел это. В перерыве на видео-повторе посмотрели этот эпизод. Потому мы вправе протестовать по этому поводу.

- При счете 2:3 ожидалось, что вы выпустите Даниэля Сеговию на поле...

- Сеговия почти две недели страдал от травмы. Он приступил к тренировкам в последние четыре дня. Я ни к кому не отношусь несправедливо, в том числе и к Сеговии. Хотел бы, чтоб мы играли в два нападающих. Но Сеговия не был готов к этому.

- В игре с лидерами команда проигрывает, несмотря на то что выходит вперед первой...

- Зависит от того как обороняешься. Стараюсь отдавать предпочтение атакующему футболу. И когда мы проиграли "Зира” и "Габала” со счетом 1:2, то пытались играть в атакующий футбол. Как только отошли в оборону, то пропустили гол. Это связано с уровнем мастерства футболистов. Футболисты на поле сами должны определить как будут обороняться. Это чувствовалось и во время последнего забитого мяча. В основе моей стратегии лежит красивая игра и атакующий футбол.

- Вы не разговариваете с Эльнуром Джафаровым?

- Судя по тому, что пишет пресса мы должны его "убить и похоронить". Эльнур извинился за свой поступок в матче с Германией. А второй вопрос относительно того, что он вызвал кого-то на дебаты оказался ложью. Но я наказал его. Национальная сборная это место гордости. Я ставил под сомнение свою карьеру из-за сборной. Нужно с гордостью носить футболку сборной. "Нефтчи” во времена СССР был сборной командой. У этого клуба 80-летняя история. Команда выступает с 1911 года. Это есть в истории. Но указано, что с 1937 года. Эльнур должен развиваться как человек, когда будет играть в другом месте. Он молод, ему нужно правильно указать, наставить на правильный путь. Многое также зависит от него. О лимите нужно было думать не сейчас, а в начале сезона. Нет альтернативы Антону Кривоцюку. Эльнура убили и похоронили, а дальше? У Фахмина Мурадбейли тоже тяжелая травма. Мы будем пользоваться материалом, который у нас есть в наличие. Когда принимал решение, то не знал о том, что у него травма. Говорил, что пишите, что Эльнур будет наказан. В январе мы посмотрим на запасной состав. 99 процентов он уйдет из команды, один процент, что останется. Это зависит от него. Будут привлечены новые футболисты.

- Каковы предварительные результаты его лечения?

- Не знаю, не интересовался. Он получил травму в сборной, оттуда должны интересоваться. Много писали о его состоянии. Все зависит от него.

- Кто виноват в том,что команда не полностью сформировалась в начале сезона: Эльхан Абдуллаев или руководство?

- Футболистов собирают не руководители, а тренеры. Здесь вина не только Эльхана Абдуллаева. Есть тренерский корпус. Если бы вовремя была выстроена правильная стратегия, мы не переживали эту проблему сегодня.

- Вы подписали новые договора с Хуго Баргасом и Игнасио Эррерой. А их привел предыдущий тренер...

- Я хотел, чтобы с ними были подписаны договоры. Футболистов берет тренерский состав. Если я всех отправлю, сколько понадобиться времени для формирования новой команды. Я захотел продлить контракты с ними и Рахманом Гаджиевым.

- Ваши пути с игроками запаса разойдутся зимой?

- Вы уже написали о решении. Я знаю, кто дал вам эту информацию. После 4-го января станет известно кто уйдет.