Тамкин Халилзадэ: Главное то, что наша команда одержала победу

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Футболист ФК "Зиря" и сборной Азербайджана Тамкин Халилзадэ после победы над "Kапаз" со счетом 3:0 в рамках VIII тура азербайджанской Премьер-Лиги провел брифинг.

24-летний футболист ответил на вопросы Report...

- В первом круге ты также забили два мяча в ворота "Kапаз". Похоже, ты их взял под прицел...

- (смеется) Нет, я так не сказал бы. Я выхожу на каждую игру,чтоб забить гол и победить. В каждом противостоянии я хочу помочь своей команде. Сегодня получилось то же самое. Все хорошо получилось. Главное то, что наша команда победила.

- Можно сказать,что после игры с Германией на поле мы стали видеть нового Тамкина?

- В некотором роде вы правы. Сборная Германии одна из топовых в мире. Это большая честь играть против них. Выступать перед 30-тысячной армией болельщиков это хороший опыт. Но не нужно забывать и о нашем чемпионате. К нам в Премьер-лигу приезжают играть легионеры, которые тут долго не могут задержаться и их посылают в другие места. То есть, в нашем чемпионате тоже сложно играть. Игра с Германией также оказала некую помощь. Играя в чемпионате нужно пользоваться опытом и атмосферой, полученной в той игре.

- Многие сейчас задаются вопросом, схватит ли Тамкин Халилзадэ "звездную болезнь "…

- Посредством вас я обращаюсь к болельщикам и заявляю, что такого не произойдет ни в коем случае. Есть пословица: чем больше плодов приносит дерево, тем ниже оно опускает голову. Поэтому даю слово, что если Тамкин, которого они видели на поле бегал без остановки 5 минут, после этого он будет бегать 10 минут, будет еще больше стараться. Пускай не беспокоятся.

- Похоже, ты получил травму в первом тайме. Выйдя на поле после перерыва ты прихрамывал...

- В конце первого тайма я неудачно упал на газон и почувствовал боли в спине. После того, как медики сделали мне укол, боль утихла.

- Айхан Аббасов часто кричал на игроков. С чем это было связано?

- Айхан муэллим пытался разбудить команду. Игра имела большое значение, так как мы играли в родных стенах. Так как в этом туре два наших главных преследователя, "Габала" и "Сумгаит" сыграют друг против друга, мы очень хотели победить. Поэтому нужно было прибавлять во втором тайме. Рекомендации главного тренера в этом отношении принесли свои плоды и во второй тайме мы сыграли в другой футбол.

- У тебя на счету 4 забитых мяча и ты отстаешь от бомбардира первенства, Махира Мадатова всего на один гол. Стоит ли перед тобой цель стать лучшим снайпером чемпионата?

- Каждый футболист хотел бы стать бомбардиром. Это прекрасное чувство. Но я не ставил перед собой подобной цели. Правда, я стараюсь. Это большой успех, когда достигаешь каждую цель. Но успех команды для меня самая первая цель. Если бы сегодня мы проиграли со счетом 5:6 и я был бы автором всех забитых мячей команды, то для меня это не имело никакого значения. Самое главное то, что в нашей победе есть и моя заслуга. Я очень рад этому. Но первым делом, конечно, идет успех "Зиря".

- Каковы цели "Зиря" в этом сезоне?

- Если сейчас станем говорить о том, что "играем за чемпионский титул ", это будет неправильно. Перед нами и не ставили такой задачи. Но у нас хороший коллектив. Мы выходим на каждую игру, чтоб не проиграть, бороться, хотя бы ради одного очка. Мы очень рады, что наш труд не пропадает зря. Вы получите ответы на все вопросы в конце чемпионата.

- В данный момент обсуждается будущее Роберта Просинечки в качестве главного тренера национальной сборной. Ты что думаешь по этому поводу?

- Это дело АФФА дать окончательный ответ на этот вопрос, не мое. Наша сборная во времена Просинечки показала хорошие результаты, хорошую игру. По-моему, будет лучше, если он останется. Но повторюсь, это дело руководства. Думаю будет принятое самое хорошее решение.

- Можем ли мы говорить,что после игры с Германией ты укрепил свои позиции в сборной?

- Нет, не хочу торопиться. Но если уж попал в сборную, то все зависит от меня.

- Ты играешь на левом фланге, но удачно выходишь в атаку. Это не доставляет тебе неудобства?

- Куда определит нас играть тренер, там мы и будем играть. Для меня играть в полузащите выгоднее. Я люблю играть с мячом. Но если тренер поставит нас в ворота, то это наш долг сыграть там.