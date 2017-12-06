Тахир Гёзель: Когда говорю кому-то в Европе, что я президент "Карабаха", меня все поздравляют

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент "Карабаха" Тахир Гёзель после игры с "Ромой" ответил на вопросы журналистов во время брифинга, на котором участвовал и сотрудник Report.

Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, президент клуба поделился своим мнением об игре.

- Остались довольны игрой?

- Я посмотрел очень красивую игру. Наши основные игроки не участвовали в этой игре. Они показали очень красивую игру. Соперник, который нам противостоял, большая команда. Наши защитники справились со своей задачей.

Я очень доволен. У нас были и голевые эпизоды. Если они были бы реализованы, судьба группы была другой. Мы были единственной надеждой мадридского "Атлетико". Так получилось, что "Карабах" решал, где играть сопернику. Для нас это радостное явление. В этой игре мы хотели заработать хотя бы очко. Мы с честью завершили групповой этап.

- Как вы оцениваете все 6 игр в Лиге Чемпионов?

- В первой игре против "Челси" я тоже нервничал. Мы там заработали большой опыт. Для нас всех это была первая ласточка. Я очень остался доволен обеими играми против “Атлетико“. В бакинской игре против "Ромы" мы тоже хорошо выступили. В сегодняшней же игре против нее мы не получили результата.

Игра против "Челси" для меня оказалась самой тяжелой. До сих пор не выходит из головы. Сердце болит. Я с уважением отношусь к решению судьи, но решение о красной карточке было неверным. Та игра очень сильно на меня повлияла. В проведенных играх мы получили много красных карточек. Судьи нас прижали. Неизвестно было или не было положение вне игры в сегодняшнем пропущенном мяче. По-моему, это спорный эпизод.

- Участие команды в ЛЧ само по себе большой успех. Поэтому давайте говорить о положительных, а не отрицательных моментах. Вы ожидали, что команда наберет очки?

- Конечно, это был прекрасный этап для нас. Если посмотреть на историю наших соперников, их финансовые возможности, то увидим, что "Карабах" вписал свое имя в историю. Наша цель была сделать это имя известным по всей Европе. Я вас уверяю, когда говорю кому-то в Европе, что я президент "Карабаха", меня все поздравляют. Здесь речь не о моем успехе. Имя клуба стало знаменитым.

- Какова следующая цель "Карабаха”?

- После этого наша цель - выращивать местных футболистов. Вы знаете, что у нас есть финансовые ограничения. Это не позволяет содержать большой клуб. Так как самый большой груз ложится на плечи спонсора, мы вынуждены так поступать. Поэтому будем играть не с легионерами, а со своими воспитанниками. Потому как мы видим, какие сложности испытывает команда, чтобы страховать потерю любого игрока "Карабаха”. У нас не хватает возможностей содержать команду из 20-25 профессионалов.

- Какие шаги вы сделаете, чтобы играть со своими воспитанниками? Будут ли новые базы?

- У нас очень хорошая база. У нас растут игроки. Это не вопрос одного года, а 4-5-летний проект. Поэтому потерпите и увидите какие у "Карабаха” воспитанники.