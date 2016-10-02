Сын Криштиану Роналду забил гол в своем дебютном матче

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сын португальского футболиста Криштиану Роналду забил гол в своем дебютном матче за детскую команду клуба четвертого дивизиона Испании "Посуэло-де-Аларкон".

Как передает Report, об этом сообщает газета AS.

По информации издания, 6-летний футболист отметился голом в первом тайме и отпраздновал его в стиле своего отца. Сам португалец присутствовал на матче и следил за игрой, разминаясь за воротами.

17 июня 2010 года Роналду стал отцом. По одной из версий, его сын Криштиану-младший родился от суррогатной матери.