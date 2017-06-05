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    Сын Криштиану Роналду "убрал" финтами двух соперников и забил гол - ВИДЕО

    Дриблинг юного футболиста был встречен аплодисментами с трибун

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В то время, как испанский "Реал Мадрид" праздновал на стадионе Сантьяго Бернабеу победу в Лиге чемпионов, сын Криштиану Роналду играл в футбол со своими сверстниками.

    Как сообщает Report, Криштиану Роналду-младший восхитил фанатов мадридского клуба своими финтами.

    Играя в футбол вместе со сверстниками, он эффектно "убрал" финтами двух соперников и забил гол. Дриблинг юного футболиста был встречен аплодисментами с трибун.

    Спустя около 10-ти часов, видеоматериал, опубликованный "Реал Мадридом" на "YouTube", набрал свыше миллиона просмотров.

    Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду-младшему исполняется 7 лет. 

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