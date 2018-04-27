Сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Европы

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Лиге Европы по футболу состоялись первые полуфинальные встречи.

Как передает Report, в первом матче полуфинала Лиги Европы "Арсенал" принимал на своём поле "Атлетико". Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счётом 1:1.

Гости играли вдесятером с 10-й минуты после того, как защитник Шиме Врсалько получил вторую жёлтую карточку. Спустя пару минут после удаления хорвата главный арбитр встречи француз Клеман Турпен удалил и наставника "Атлетико" Диего Симеоне, который был возмущён его действиями. "Арсенал" открыл счёт на 61-й минуте после точного удара Александра Ляказетта, однако на 82-й минуте "матрасникам" удалось отыграться, когда отличился Антуан Гризманн.

В другой встрече "Марсель" победил "Ред Булл Зальцбург". Встреча прошла в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник французской команды Флорьян Товен, отличившийся на 15-й минуте встречи. Второй гол забил нападающий Клинтон Н'Джие на 63-й минуте. Стоит отметить, что хавбек Димитри Пайет отдал две результативные передачи.

Отметим, что ответные встречи пройдут 3 мая.

Лига Европы, полуфинал, первые матчи

26 апреля

23:05. "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

Гол: Александр Ляказетт, 61 - Антуан Гризман, 82

Красная карточка: Шиме Врсалько, 10 ("Атлетико")

Главный арбитр: Клеман Турпен (Франция)

23:05. "Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:0

Голы: Флориан Товен, 15. Клинтон Н'Джие, 63

Главный арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)