Супруга футболиста помешала ему перейти в турецкий клуб

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Супруга участвующего в составе российского "Спартака" болгарского футболиста Ивелина Попова помешала спортсмену перейти в турецкий "Трабзонспор".

Как сообщает Report, супруга футболиста Елена Паришева не хочет его выступления в Турции.

Болгарские СМИ предполагают о проведении в настоящее время переговоров между сторонами. За И.Попова "Трабзонспор" предложил "Спартаку" 3 млн. евро. Несмотря на предложение о ежегодной оплате в 1.6 млн. евро, футболист отказался.

Напомним, что Елена Паришева является поп-исполнительницей.