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Суперкомпьютер предсказал победителя английской Премьер-лиги текущего сезона

Суперкомпьютер предсказал победителя английской Премьер-лиги текущего сезона "Ливерпуль" станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
25 ноября 2024 г. 06:37
Суперкомпьютер предсказал победителя английской Премьер-лиги текущего сезона

"Ливерпуль" станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, такой прогноз сделал суперкомпьютер британской аналитической компании Opta.

Согласно расчетам вычислительной машины, вероятность того, что "красные" станут чемпионами Англии, составляет 69,5%. Opta отметила, что поражение "Манчестер Сити" в этом туре и победа "Ливерпуля" увеличили шансы команды Арне Слота на 9,2%.

Вероятность того, что команда Хосепа Гвардиолы завершит сезон на первом месте, продолжает сокращаться и упала до 23,3%:

"Шансы "горожан" уменьшаются. Согласно результатам последних симуляций суперкомпьютера Opta, показатель, который упал с 82,2% перед началом сезона 2024-25 до 34,3% после 11-го тура, теперь составляет всего 23,3%".

Кроме того, суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" на чемпионство в 6,5% (+1,5%), а "Челси" - в 0,6% (+0,3%).

В Opta подчеркнули, что суперкомпьютер моделирует сезон 10 000 раз и подсчитывает долю этих симуляций, в которых каждая команда выигрывает титул.

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