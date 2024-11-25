Суперкомпьютер предсказал победителя английской Премьер-лиги текущего сезона

"Ливерпуль" станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги по футболу.

"Ливерпуль" станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , такой прогноз сделал суперкомпьютер британской аналитической компании Opta.

Согласно расчетам вычислительной машины, вероятность того, что "красные" станут чемпионами Англии, составляет 69,5%. Opta отметила, что поражение "Манчестер Сити" в этом туре и победа "Ливерпуля" увеличили шансы команды Арне Слота на 9,2%.

Вероятность того, что команда Хосепа Гвардиолы завершит сезон на первом месте, продолжает сокращаться и упала до 23,3%:

"Шансы "горожан" уменьшаются. Согласно результатам последних симуляций суперкомпьютера Opta, показатель, который упал с 82,2% перед началом сезона 2024-25 до 34,3% после 11-го тура, теперь составляет всего 23,3%".

Кроме того, суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" на чемпионство в 6,5% (+1,5%), а "Челси" - в 0,6% (+0,3%).

В Opta подчеркнули, что суперкомпьютер моделирует сезон 10 000 раз и подсчитывает долю этих симуляций, в которых каждая команда выигрывает титул.