"Сумгайыт" выиграв у "Сабах", вышел в лидеры

Сегодня прошел еще один матч VII тура Премьер-Лиги Азербайджана

Сегодня прошел еще один матч VII тура Премьер-Лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, "Сабах" принимал на стадионе "Банк Республика Арена" футбольную команду "Сумгайыт". Встреча завершилась поражением хозяев поля 1:2.

Счет в игре открыли гости. На 27-й минуте бомбардир чемпионата Али Гурбани точным ударом вывел свою команду вперед. Джавид Имамвердиев из "Сумгайыт" стал автором автогола. Последнюю точку в матче поставил Сабухи Абдуллазаде на 90+5 минуте.

С 14 очками после этой победы "Сумгайыт" вновь стал лидером. С 6 очками "Сабах" остался на 6 месте.

В другой игре сегодня "Зиря" примет "Карабах".