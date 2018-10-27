"Сумгайыт" упустил победу в игре с "Габалой" - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Состоялся еще один матч IX тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, "Сумгайыт" принял "Габалу" на Далга арене. Матч закончился со счетом 2:2.

Счет открылся на 7-й минуте матча. Отличился защитник "Сумгайыта" Шахрияр Алиев , который на 19-й минуте забил второй гол. На 41-й минуте футболист гостей Стивен Монроз сократил разрыв в счете. В следующей половине игры другой легионер "Габалы" Лавеле Атакора сравнял счет на 56-й минуте.

В составе гостей на 90+1 минуте красную карточку получил Бахлул Мустафазаде.

После этого матча "Сумгайыт" с 11 очками расположился на 5-м месте, "Габала" с 9 очкам на 6-м.

В другом матче дня "Сабах" одержал победу над "Зиря".