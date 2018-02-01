"Сток Сити" приобрёл у "Галатасарая Н’Диайе" за 16 млн

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ «Сток Сити» на официальном сайте объявил о переходе из «Галатасарая» полузащитника Папа Алиуне Н’Диайе.

Как передает Report, английский клуб приобрёл 27-летнего сенегальского футболиста за € 16 млн, контракт с Н’Диайе рассчитан на четыре с половиной года.

Фанаты «Стока» уже поприветствовали новичка во время домашнего матча с «Уотфордом» в 25-м туре английской Премьер-лиге. Видео можно посмотреть в «твиттере» «гончаров».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Н’Диайе принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.