​Джеррард официально перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Контракт капитана "Ливерпуля" с действующим обладателем Кубка MLS рассчитан на 1,5 года

8 января, 2015 08:53

https://report.az/storage/news/21cfe6d709c80d7a3aa407546312a7f7/6f4513f0-6d90-4411-a183-ec6836f199de_292.jpg Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стивен Джеррард объявлен игроком "Лос-Анджелес Гэлакси". Как передает Report, контракт капитана "Ливерпуля" с действующим обладателем Кубка MLS рассчитан на 1,5 года. "Мы очень рады заполучить футболиста такого уровня. Джеррард является одним из лучших игроков в мире. Полузащитник станет отличным примером для нашей молодежи", - приводит слова наставника "Лос-Анджелес Гэлакси" Брюса Арены официальный сайт клуба.

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