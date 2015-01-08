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    ​Джеррард официально перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

    Контракт капитана Ливерпуля с действующим обладателем Кубка MLS рассчитан на 1,5 года

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стивен Джеррард объявлен игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".

    Как передает Report, контракт капитана "Ливерпуля" с действующим обладателем Кубка MLS рассчитан на 1,5 года.

    "Мы очень рады заполучить футболиста такого уровня. Джеррард является одним из лучших игроков в мире. Полузащитник станет отличным примером для нашей молодежи", - приводит слова наставника "Лос-Анджелес Гэлакси" Брюса Арены официальный сайт клуба. 

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